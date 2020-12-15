شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: أجايى لن يرحل عن الأهلى والبحث عن مهاجم أجنبى قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح الإعلامى أحمد شوبير حقيقة الشائعات التى ترددت عن رحيل النيجيرى جونيور أجايى عن النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه للإصابة فى الوتر الوحشى التى يغيب على إثرها لمدة 3 أشهر، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: الإصابات رجعت تقلق المسئولين فى الأهلى بعد إصابة أجايى والشحات وناصر ماهر، 3 إصابات سريعة جداً والأمر صعب ولازم يكون فى بدائل، وأجايى احتمال يخضع لجراحة والأهلى قال صعب إنه يسافر يعملها برة، وفى كلام إنه ممكن يمشى من الأهلى، لكن معلوماتى المؤكدة إن أجايى لن يرحل، وهناك مهاجم سينضم للأهلى فى يناير وهويته غير معروفة حتى الآن، وهذا طلب من موسيمانى قبل أن يدخل فى منافسات أفريقيا أو كأس العالم.

وأضاف: نقل مباراة الأهلى إلى ملعب السلام سيمنح الفريق راحة كبيرة قبل السفر، والمحلة فاجأ الجميع بمباراة رائعة أمام سموحة بعد العودة للتعادل من الهزيمة، وكان عكس كل توقعاتنا، لكنه كان ندا قويا والفوز كان قريبا منه.

واختتم: الموسم الجارى تحديد البطل صعب جداً بين الأهلى والزمالك وحتى بيراميدز رغم الهزيمة فى الجولة الأولى وإنتم عارفين الأهلى بيحب البطولات.

من جانبه قال الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى: أعرف أن الطموحات ليس لها نهاية مع جماهير الأهلى، عندما جئت قالوا لى موسيمانى أفريقيا، وبعد تحقيق اللقب قلت هيسيبونى فى حالى، لكنهم قالوا كأس مصر، وبعدها قالوا كأس العالم، بالفعل كأس العالم أمر صعب جداً لكن الأمر يبقى مستحيلاً حتى يحققه أحد، هناك بايرن ميونخ ميزانيته 20 مرة مثل الأهلى، لكننا لدينا قاعدة جماهيرية كبيرة وسنقدم أفضل ما لدينا.