يستضيف فريق مانشستر سيتى نظيره ويست بروميتش ألبيون مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب الاتحاد ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدورى الإنجليزى.
ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتى و ويست بروميتش في تمام العاشرة مساءً بتوقيتالقاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبى.
ويسعي السيتي لحصد ثلاث نقاط في مباراته اليوم ، حيث يحتل المركز التاسع حتي الأن في ترتيبالدورى الإنجليزى برصيد 19 نقطة، بينما يحتل وست بروميتش المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط .
يذكر ان أكدت الحكومة البريطانية مساء أمس الإثنين إقانة مباريات الدورى الإنجليزى المتبقية بدون جمهور ، بعدج ان اصبحت إنجلترا في في ترتيب الثالث من بين دول العالم في أكبر عدد إصابات بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة .. مانشستر سيتى يستضيف ويست بروميتش بالدورى الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.