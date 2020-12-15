نقل ربيع ياسين إلى أحد مستشفيات تونس للاطمئنان على صحته

نُقل ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إلى أحد المستشفيات في تونس، من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، بعدما جاءت عينة المسحة الثانية إيجابية.

تحولت مسحات كل من: محمود صابر المحترف في النجم الساحلي، محمد أشرف لاعب الأهلي، محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش، من إيجابية إلى سلبية، فيما ستعاد مسحة السيد عطية حارس مرمى الزمالك من جديد، إلى جانب محمود عبدالمحسن.

كلف ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، عبدالستار صبري، المدرب العام، بقيادة الفريق القومي اليوم أمام ليبيا في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في موريتانيا 2021.

جاءت عينة ربيع ياسين بعد مسحة كورونا الثانية إيجابية ما يعني عدم قدرته على قيادة منتخب الشباب اليوم من مقاعد الجهاز الفني.

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين خوض مباراة

ليبيا في الثانية ظهر اليوم الثلاثاء بعدما أظهرت مسحة كورونا التي خضع لها منتخب الشباب مساء أمس الإثنين تحول عينة 3 لاعبين من إيجابي إلى سلبي.

وفوجئ منتخب الشباب أمس الإثنين بإصابة 17 لاعبًا في صفوف الفريق بجانب ربيع ياسين المدير الفني للفريق القومي.

وطلب منتخب الشباب إجراء مسحة جديدة في معمل آخر معتمد داخل تونس من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين.

ويخضع المصابون في المنتخب للعزل الطبي داخل غرفهم بفندق الإقامة لحين إجراء مسحة جديدة لهم خلال ساعات قليلة.