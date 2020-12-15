شريف حبيب يكشف حقيقة تعيينه عضوًا منتدبًا في نادي غزل المحلة

نفى المهندس شريف حبيب رئيس نادى المقاولون السابق ونجل محمد حبيب رئيس غزل المحلة السابق شائعة تعينه عضوًا منتدبًا للمحلة، مشيرا إلى أنه لم يتحدث معه أى مسؤول فى هذا الأمر.

واضاف حبيب أنه يرفض رفضا باتا أى منصب وخاصة بعد أن وصل إلى منصب محافظ واذا قبل هذا يكون هو على رأس المنظومة وليس عضوًا منتدبًا كما أشيع.

وكانت هناك شائعة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بقيام مصطفى عبده رئيس نادى غزل المحله بتعيين شريف حبيب عضو منتدب للنادى وهو منفاه حبيب.

في نفس السياق،

انتهت مباراة سموحة وغزل المحلة بالتعادل الإيجابي

بهدف لكل فريق في آخر مباريات الجولة الأولي لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020-2021.

شهدت المباراة تبايناً كبيراً في المستوي خلال شوطي اللقاء، بعد أن سيطر الفريق السكندري تماماً علي مجريات اللعب في الشوط الأول، في مواجهات استماتة خط دفاع المحلة.

وأهدر مهاجمو سموحة العديد من الفرص المحققة لهز شباك الضيوف، كما الغي الحكم هدفاً لحسام حسن بداعي التسلل، وسط تراجع

تام لفريق غزل المحلة الذي لم يهدد مرمي سموحة بأي كرات خطيرة طوال الشوط.

وفي الشوط الثاني واصل سموحة سيطرته

علي اللقاء، وسجل رفيق كابو هدفاً لسموحة الغاه الحكم، قبل أن ينجح عبد الكبير الوادي في خطف هدف التقدم للفريق السكندري بالدقيقة 59.

بعد الهدف انتفض غزل المحلة بحثاً عن العودة في النتيجة، وضغط هجومياً بشكل مميز وسط تراجع غير مبرر للاعبي سموحة.

ونجح اسلام فؤاد نجم الفريق المحلاوي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 82 بضربة رأس متقنة علي يمين حارس سموحة.

ولم يتوقف الفريق المحلاوي عن ضغطه الهجومي وشكل لاعبوه خطورة كبيرة علي دفاعات سموحة بفضل تحركات المزعج أحمد الشيخ، قبل أن أن ينجح محمد البشبيشي حارس المحلة المتألق في انقاذ هدف مؤكد في آخر ثواني المباراة لتنتهي بالتعادل بهدف لكل فريق.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفريقين الي نقطة واحدة بعد انتهاء الاسبوع الأول من عمر مسابقة الدوري.