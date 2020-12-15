مركز التحكيم والتسوية يحسم مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم مركز التحكيم والتسوية مصير إلغاء لائحة نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء فى أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر من المركز بإلغاء لائحة النادى الأبيض التى تم اعتمادها فى 2019، وذلك بعد الطعن المقدم من اللجنة الأولمبية المصرية ومتضامن معه نادي الزمالك على حكم المركز بإلغاءلائحة القلعة البيضاء.

وأصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى حكمًا ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم يوم 28 أكتوبر الماضي . وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى.. أولا: قبول التدخل الهجومى من النادى المحتكم ضده شكلا وفى الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومى وأتعاب المحكمين. ثانيا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميًا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصرى. ثالثًا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار. خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة.

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