كهربا يكشف تفاصيل مشادته مع محمد الشناوي

كشف محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، تفاصيل مشادته مع زميله بالفريق الحارس محمد الشناوي في وقت سابق.

وكانت مشادة قد نشبت بين الثنائي خلال مران الفريق، وقرر الأهلي تغريم كهربا بسبب الواقعة.

وقال كهربا خلال تصريحات تليفزيونية

عبر قناة اون تايم سبورتس، " المشادة كانت بسيطة في غرفة الملابس، لكن الأمر تطور لأن كهربا متواجد في الأزمة".

وأضاف " سيد عبدالحفيظ تحدث معنا والبعض

تخيل أن المشادة مع سيد عبدالحفيظ".

واردف " تم خصم 20 ألف جنيه بسبب تأخري عن المران، بالرغم من أن لائحة العقوبات تنص على 4 ألاف فقط، لكن النادي الأهلي يتعامل معي بأسلوب خاص".

وأتم " تم خصم مليون جنيه من مستحقاتي لكن ربنا كرمني بالبطولات مع الأهلي".