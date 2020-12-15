الأهلي راحة من التدريبات اليوم لتخفيف الحمل البدني

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل فريق الكرة بالنادي الأهلي على راحة من التدريبات اليوم، الثلاثاء، في إطار خطة الجهاز الفني لتخيف الحمل البدني على لاعبي الفريق بسبب ضغط المباريات وتلاحم الموسمين الماضي بالحاضر فبعدما خاض الفريق أمس مرانًا خفيفًا عقب الفوز على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف مساء الأحد في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز، تقرر حصول الفريق على راحة من التدريبات اليوم قبل أن يعود للمران غدًا استعدادًا لمواجهة غزل المحلة المقرر لها مساء الجمعة في الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.
وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قد حرص على التحدث مع محمد شريف لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات صباح اليوم، الإثنين، وتحدث المدير الفني مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية، وأشاد موسيماني بالمستوى الذى ظهر عليه شريف فى لقاء مصر المقاصة مؤكدًا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.
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