شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور لانحاد الكرة والمسابقات: استاد السلام وسط منطقة شعبية سكنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد الاعلامي خالد الغندور مسؤولي لجنة المسابقات باتحاد الكرة بسبب اعتراضهم على إقامة بعض مباريات الاهلي في بعض الملاعب والأستاذات في المحافظات المختلفة وقال: اتحاد الكرة ولجنة المسابقات تعترض على لعب الاهلي مثلا في ملعب المحلة أو طنطا أو الاسماعيلي لانهم وسط مناطق سكانية وقال: حابب اوضح بس للسادة في الجبلاية والمسابقات ان استاد السلام وسط منطقة سكانية وشعبية في منطقة السلام فكيف هو الحال الان؟ وهل تجهلون هذه المعلومة؟ الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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