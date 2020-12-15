شكرا لقرائتكم خبر عن ماركينيوس عن تكرار ريمونتاد برشلونة في سان جيرمان: نيمار أصبح الآن معنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدافع باريس سان جيرمان، البرازيلي ماركينيوس إن فريقه أصبح أكثر نضجا مما كان عليه الأمر في 2017 حينما حقق برشلونة العودة التاريخية على حسابهم في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.
وفاز باريس ذهابا 4-0 قبل أن يرد برشلونة في كامب نو بفوز ساحق 6-1 حسم به تأهله قبل 3 سنوات. وقال ماركينيوس في تصريحات نشرها النادي الباريسي عبر موقعه الرسمي: لقد تغير الفريق كثيرا وأصبح أكثر نضجا، الإطار نفسه مختلف، لقد أضرنا نيمار كثيرا في تلك المباراة، لكنه الآن أصبح معنا.
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