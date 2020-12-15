شكرا لقرائتكم خبر عن بيانيتش لاعب وسط برشلونة أفضل رياضي لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختير لاعب وسط برشلونة الإسباني، ميراليم بيانيتش، أفضل رياضي في البوسنة والهرسك في عام 2020. جاء ذلك خلال الاستفتاء الذي ينظمه كل من التليفزيون الحكومي وجريدة «Nezavisne novine».

واختير بيانيتش بعدما توج مع ناديه السابق يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي، للمرة الرابعة له بقميص بيانكونيري، قبل أن ينتقل فيما بعد لصفوف برشلونة. وقال بيانيتش خلال مداخلته عبر الفيديوكونفرانس: «لقد قدمت موسما ناجحا مع يوفنتوس، وجاء انتقالي لبرشلونة ليتوج مسيرتي، إنه أمر استثنائي».