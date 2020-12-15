شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: أنا هعمل «فتنة وبلبلة» بسبب الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح خالد الغندور نجم نادي للزمالك ومنتخب مصر النار على لجنة المسابقات باتحاد الكرة بسبب المجاملات الواضحة للاهلي وعدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أندية الدوري. وقال الغندور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج زملكاوي: عندما أطالب بتحقيق تكافؤ الفرص فانا بذلك هعمل فتنة وبلبلة في الدوري. بسبب اعتراضي على خوض الاهلي لكل مبارياته في ملاعب يختارها هو. وتابع: لو طلبي بالعدالة هيعمل فتنه فانا بعمل فتنة مبديا اندهاشه كيف لا يلعب الاهلي في اسماعيلية وبور سعيد والمحلة وطنطا وأسوان وإسكندرية وبتروسبورت؟ الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور: أنا هعمل «فتنة وبلبلة» بسبب الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.