شكرا لقرائتكم خبر عن سيلتا فيجو يثأر لبرشلونة وريال مدريد ويدمر شباك قادش برباعية نظيفة في الليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل سيلتا فيجو عزف نغمة الانتصارات في الليجا بعد أن أكرم ضيافة قادش 4-0، في اللقاء الذي احتضنه ملعب بالايدوس مساء الإثنين في ختام الجولة 13 بالدوري الإسباني. لم يهدر الفريق الجاليثي وقتا طويلا من أجل افتتاح حفلة الأهداف، ليتقدم بعد 6 دقائق من صافرة البداية بتوقيع مهاجمه المخضرم مانويل أجودو «نوليتو». وفي الدقيقة 31 جاء الدور على المخضرم الآخر وقائد الفريق ياجو أسباس ليضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء.

استمرت هيمنة أصحاب الأرض على مجريات الشوط لتسفر السيطرة هذه عن الهدف الثالث في الدقيقة 43 عن طريق فران بيلتران، قبل أن ينهي برايس مينديز المباراة «إكلينيكيا» بالرابع في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز العريض يواصل سيلتا مسلسل نتائجه القوية في الليجا للمباراة الثالثة تواليا، رافعا عدد انتصاراته هذا الموسم إلى 4. وبات رصيد «السيليستي» 16 نقطة يقفز بها للمركز التاسع، متفوقا بفارق الأهداف على ريال بيتيس. أما قادش فتكبد خسارته الثالثة خلال آخر 5 مباريات، وهي الخسارة الخامسة أيضا هذا الموسم. وتوقف رصيد الفريق الصاعد حديثا عند 18 نقطة يظل بها في المركز السابع.