الأرسنال يواجه ساوثهامبتون وسط مدرجات صامتة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف آرسنال منافسه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الأربعاء خلف أبواب مغلقة بعد إدراج لندن ضمن المناطق التي تشهد تطبيق أشد القيود، لاحتواء تفاقم الإصابات بفيروس كورونا.
وكان آرسنال من بين 10 فرق في الدوري الممتاز سمحت لهم السلطات باستقبال 2000 مشجع في وقت سابق هذا الشهر بعد أن صنفت لندن في البداية ضمن المستوى الثاني للمناطق شديدة الخطورة في أعقاب انتهاء الإغلاق العام الذي استمر شهرا.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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