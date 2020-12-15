شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا: أفضل فتراتى مع المنتخب بوجود كوبر والأهلى أكثر استقرارا من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، أن أفضل فترات حياته مع المنتخب الوطنى كانت مع الأرجنتينى هيكتور كوبر، مضيفا: كفاية أنى لعبت كأس العالم.

وقال كهربا خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أفضل مراحلي مع المنتخب كانت في وجود كوبر، اللى كان بيلعبنى كتير وكفاية أنى لعبت كأس العالم، وربنا كرمنى بهدف المغرب، في الوقت اللى كانت المغرب مسكة المباراة بشكل مخيف".

وأضاف كهربا: توقعنا الرجوع من الجابون بعد أول 3 مباريات، وحزنت على ضياع بطولة كأس الأمم الأفريقية بالجابون".

وتابع كهربا: طالبت من الجماهير تشجيع المنتخب بعد هدف التعادل أمام الكونغو، وكنت واثقا من الصعود إلى كأس العالم، وكنت متوقع أنى أشارك ولكن لم أشارك، وبعد هدف التعادل كل الى كان مسيطر على تفكير إزاى هنصعد من غانا".

وأوضح كهربا: "لو صلاح رفض تسديد ركلة جزاء الصعود، وانا رقم اتنين بعده كنت هخش أشوط في النصف لأنها أكثر مكان مضمون، وشرف لي أن أكون أحد أفراد المنتخب المكرمين من سيادة الرئيس السيسي".

وأضاف كهربا: كان نفسي أخد فرصة كبيرة خلال المشاركة في كأس العالم، ولكن أكثر فترة بها استقر ار في المنتخب، وكنا بعيد عن وجود الفنانين في روسيا وكانت فترة ناجحة جدا".

وتابع كهربا: "المشاكل في الأهلي يتم حلها بشكل أسرع من الزمالك، والأحمر أكثر استقرارا، لكن الزمالك من الممكن أن تتأخر على المران، وحصلت على راحتي زيادة عن اللزوم".

أوضح كهربا: "تريزيجيه الجندي المجهول في منتخب مصر وأنا شايفه قادر على اللعب في أكبر الأندية الإنجليزية، ومظلوم إعلاميا لأن الجماهير الأهلاوية والزملكاوية بترفع لاعبيه قوى".

وأوضح: مروان محسن من أفضل المهاجمين الموجودين في مصر وهو مظلوم لأن تقييم المهاجم بالأهداف ولكن مجهوده كبير جدا، والمنافسة مع مصطفى محمد كبيرة".