موسيماني : الزمالك كان أفضل بنهائي أفريقيا والأهلي فاز بـ " الضربة القاضية"

تحدث بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، عن تتويج القلعة الحمراء بدوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك في نهائي القرن.

وقال موسيماني خلال تصريحات تليفزيونية، " أعتقد أن الزمالك كان أفضل في المباراة، لكننا انتصرنا بالضربة القاضية مثل الملاكمة".

وتوج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وتطرق في حديثه عن مباراة الأهلي وصن داونز والتي فاز بها الأخيرة بخماسية نظيفة، " لا أحب أن أتحدث عن

هذه المباراة لاسيما وان أصبحت مدربا للأهلي، لكن أعتقد أن الاهلي لم يكن مستعدا بشكل مناسب للمباراة".

وأضاف " لاعبو الأهلي تم تغريهم بعد خماسية صن داونز لأن الأهلي نادي كبير ولا يستحق هذه الخسارة".

وقاد بيتسو موسيماني الأهلي للتتويج بالثلاثية الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.