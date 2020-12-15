إعادة مسحة كورونا للاعب رابع في منتخب الشباب

كشف مسؤولو منتخب الشباب أن هناك مسحة كورونا ستعاد للاعب رابع في صفوف الفراعنة خلال ساعات قليلة. كلف ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب عبد الستار صبري المدرب العام بقيادة الفريق القومي اليوم أمام ليبيا في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في موريتانيا 2021. وجاءت عينة ربيع ياسين بعد مسحة كورونا الثانية إيجابية ما يعني عدم قدرته على قيادة منتخب الشباب اليوم من مقاعد الجهاز الفني. الثانية إيجابية ما يعني عدم قدرته على قيادة منتخب الشباب اليوم من مقاعد الجهاز الفني. قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين خوض مباراة ليبيا في الثانية ظهر اليوم الثلاثاء بعدما اظهرت مسحة كورونا التي خضع لها منتخب الشباب مساء أمس الاثنين تحول عينة 3 لاعبين من إيجابي إلى سلبي. الشباب مساء أمس الاثنين تحول عينة 3 لاعبين من إيجابي إلى سلبي. وفوجئ منتخب الشباب أمس الاثنين بإصابة 17 لاعبا في صفوف الفريق بجانب ربيع ياسين المدير الفني للفريق القومي. وطلب منتخب الشباب إجراء مسحة جديدة في معمل اخر معتمد داخل تونس من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين. ويخضع المصابون في المنتخب للعزل الطبي داخل غرفهم بفندق الإقامة لحين إجراء مسحة جديدة لهم خلال ساعات قليلة.

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