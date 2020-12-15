منتخب الشباب يقرر خوض مواجهة ليبيا في تصفيات شمال أفريقيا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين خوض مباراة ليبيا في الثانية ظهر اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى لتصفيات شمال افريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

و أظهرت مسحة كورونا التي

خضع لها منتخب الشباب مساء أمس الاثنين تحول عينة 3 لاعبين من إيجابي إلى سلبي. وفوجئ منتخب الشباب أمس الاثنين بإصابة 17 لاعبا في صفوف الفريق بجانب ربيع ياسين المدير الفني للفريق القومي.

وطلب منتخب الشباب إجراء مسحة جديدة في معمل اخر معتمد داخل تونس من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين.

ويخضع المصابون في المنتخب للعزل الطبي داخل غرفهم بفندق الإقامة لحين إجراء مسحة جديدة لهم خلال ساعات قليلة.