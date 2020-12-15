هشام حنفي: سيراميكا كليوباترا قدم أجمل كرة "فنيًا وأخلاقيًا" بالجولة الأولى

أكد هشام حنفي نجم الأهلي السابق ان فريق سيراميكا كليوباترا قدم أجمل كرة في الجولة الأولى امام الانتاج الحربي بالدوري.

وقال هشام في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد الى ان الفريق لفت النظر بشكل كبير واستمراره بهذا المستوى سيصلوا لمركز جيد في الدوري.

وتابع ان مستوى لاعبي الفريق

الأخلاقي وعدم حديثهم مع الحكم في لقاء الانتاج وتركيزه مع الكرة فقط يدل على تركيزهم الشديد.

واتم ان هيثم شعبان مدير فني جيد ومعتز البطاوي اداري ناجح والمنظومة بشكل عام جيدة وهذا تبين من خلال الأداء، أتمنى استمرارهم على هذا النهج.

أكد هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، إن ميدو لم يقصد إستفزاز جماهير الزمالك عند نشر صورته مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال هشام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "ما فعله ميدو لا يعيبه، لم يقصد استفزاز جماهير الزمالك، كما أن الخطيب اسطورة ولو شوفت حسن شحاتة هتصور معاه".

وأكمل: "ميدو كان يريد إيصال رسالة بأن زمن التعصب انتهى، وكن البعض استغل ذلك بشكل سيئ وهاجمه"