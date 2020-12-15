الامارات | «نيسان» تنقل لاعبي الجزيرة إلى الملاعب ومقرات التدريب

شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان» تنقل لاعبي الجزيرة إلى الملاعب ومقرات التدريب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الجزيرة عن شراكة جديدة مع «مجموعة المسعود» لتصبح شريك السيارات الرسمي للنادي لثلاثة مواسم مقبلة، في صفقة سيظهر بموجبها شعار نيسان - المسعود على الزي الرسمي للفريق الأول في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق، كما سيقود لاعبو النادي سيارات نيسان 2020 الجديدة خلال تنقلاتهم من وإلى ملاعب ومقرات التدريب».

وقال النادي في بيان أمس: «ستسهم الشراكة مع مجموعة المسعود في ترسيخ مكانة النادي في عالم الأعمال وارتباطه القوي بالمجتمع، بفضل الرغبة في السعي الدائم لتحقيق المزيد من النجاح، ما سيرفع من القيمة التسويقية للنادي بصفته أحد أفضل الأندية الرياضية في الدولة في ما يتعلق بجذب واستقطاب الرعاة والشركاء».

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