الامارات | معسكر منتخب المصارعة في الفجيرة ينطلق السبت

شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب المصارعة في الفجيرة ينطلق السبت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقيم اتحاد المصارعة والجودو معسكر إعداد للمنتخب الوطني للمصارعة بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية خلال الفترة من 19 حتى 29 ديسمبر الجاري، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي والمشاركات الإقليمية والدولية المقبلة لمنتخبات المصارعة المختلفة.

وضمت القائمة التي تم اختيارها لدخول المعسكر ثمانية لاعبين من مختلف الفئات والمستويات هم: بدر العلي وحمد خليفة (نادي أبوظبي الرياضي)، وخليفة محمد راشد وعبدالله عمران عبيد وعبدالله راشد الكباني وخالد عبدالله يوسف وخالد ياسر ومنصور سيف الكندري (الفجيرة للفنون القتالية). ويشرف على تدريب المنتخب المدير الفني شعبان السيد، بمساعدة المدربين توفيق إبراهيم ونوار خالد جمعة.

وحث رئيس اتحاد المصارعة والجودو محمد بن ثعلوب، شعبة المصارعة، على ضرورة التزام الجميع بالبروتوكول الصحي وكل الإجراءات الوقائية والاحترازية، موجهاً الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية لترحيبهم بتدريبات منتخب المصارعة بصالة ناديهم.

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