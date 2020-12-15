الامارات | الحمرية يقيل المدرب الغرايري

شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يقيل المدرب الغرايري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الأمين العام لنادي الحمرية، عمار المهيري، عن إقالة مدرب الفريق، التونسي غازي الغرايري، عن مهامه مدرباً للفريق الأول. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تم التوصل إلى اتفاق بالتراضي يقضي بالاستغناء عن خدمات المدرب الغرايري، وبدء البحث عن مدرب بديل».

ويحتل الحمرية المركز السادس على لائحة ترتيب دوري الدرجة الأولى برصيد خمس نقاط، بينما يحتل الإمارات الصدارة بـ10 نقاط.

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