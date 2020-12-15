شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيموفيتش يعود لتدريبات ميلان الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد المهاجم السويدي العملاق، زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب ميلان الإيطالي إلى التدريبات الجماعية للفريق للمرة الأولى منذ إصابته، لكن سيتم الانتظار حتى الغد لمعرفة موقفه من المشاركة ضد جنوى يوم الأربعاء.

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض للإصابة في الركبة خلال مواجهة نابولي التي فاز بها فريقه بنتيجة (3-1).