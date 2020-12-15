شكرا لقرائتكم خبر عن إدين تيرزيتش يقود بروسيا دورتموند خلفا للراحل فافر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دعا إدين تيرزيتش المدير الفني الجديد لبوروسيا دورتموند فريقه لتذكر نجاحات الماضي حيث يستهل مسيرته مع الفريق بمواجهة فيردر بريمن على أرضه غدا الثلاثاء في الدوري الألماني. وقال تيرزيتش، في تصريحات صحفية "لقد أظهرنا الكثير من الأمور الجيدة في الماضي، وينبغي أن نتذكر الكثير من الأمور التي علينا أن نحافظ عليها".

وتولى تيرزيتش، تدريب دورتموند بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم أمس الأحد عقب إقالة المدرب السويسري لوسيان فافر بعد 24 ساعة فقط من الهزيمة المذلة للفريق على أرضه أمام شتوتجارت بخمسة أهداف لهدف.