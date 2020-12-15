شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يكشف تفاصيل جديدة عن انتقاله لتدريب الأهلي: اللاعبون فوجئوا بما أعرفه عنهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي تفاصيل جديدة في كواليس انتقاله من تدريب صن داونز، لتدريب المارد الأحمر.

وقال موسيماني عبر برنامج صاحبة السعادة: «وصلتني مكالمة من الأهلي ولم أكن متأكدًا أن من يتصل بي يمثل النادي بالفعل.

أحيانا تصلني مكالمات مثل تلك، حدثت من قبل باسم الزمالك ولا أعرف إن كان المتصل ممثلا للنادي. وحدث الأمر نفسه أيضا مع الوداد الذي أرتبط مع مشجعيه بعلاقة جميلة لأنهم يغنون لي كلما أذهب إلى هناك. قالوا لي في المغرب أن ذلك لم يحدث مع أي مدرب من قبل.

وأضاف: تأكدت من صحة المكالمة عن طريق زوجتي ومديرة أعمال، وذلك عن طريق مكالمة عبر الفيديو مع أمير توفيق ممثل النادي الأهلي.

وتابع :«كان قرارًا سهلًا ان أنتقل إلى الأهلي، فاز علينا وفزت عليه، حواري الأول مع الخطيب كان سهلًا أيضًا، لانه أبغلني بأنه يريد مدربًا يفهم منافسي الأهلي وأولهم الوداد، وبعده الرجاء أو الزمالك».

وأردف: كنت أعرف الوداد جيدًا لأنني واجهته 8 مرات، وأعرف مدرب الرجاء، وأعرف الزمالك بكل تأكيد.

وكشف موسيماني عن دعم الكابتن محمود الخطب المسمر له منذ قدومه وحتى الأن.

وأكد: كنت أعرف جميع لاعبي الأهلي لأنني لعبت ضدهم، في ذات البطولة، وعندما قدمني لهم رئيس النادي، كنت أعرفهم واحد واحد بالأسم والمركز وحتى أرقام قمصانهم مع الفريق، لأنني درستهم قبل مواجهتهم، وتفاجأ اللاعبون من ذلك، وهذا ليس ذكاء مني، ولكنني لعبت ضدهم من قبل«.

واستدرك: بعض اللاعبين أيضًأ كانوا يعرفونني ويفهمون طريقة لعبي وهو ما كان مناسب لعملية الانسجام بيننا.

وأكمل«في الطائرة وأنا ذاهب إلى القاهرة شاهدت أخر 3 مباريات للأهلي، لم أنم طوال الرحلة لأن كان أمامي مباراة بعد يومين مباشرة.

وأوضح: جاءت إلى الأهلي وأعلم أن مدربيه لا يستمرون طويلًا سوى مانويل جوزيه، لكن أنا قادم من بيئة معتادى على الفوز بالألقاب لذا أعرف تلك الظروف، وبالنسبة لي، مادام فاز الأهلي على صن داونز فهو فريق جيد.

وتابع: لتغيير ما حدث في آخر 7 سنوات، قلت لللاعبين أن علينا تغيير طريقتنا، هيا بنا لنجرب طريقتي، أنا أيضا لم أفز بدوري الأبطال منذ 4 سنوات.

وأتم: لم نغير الأشخاص، فقط غيرنا طريقة اللعب ووضعنا في أذهانهم أفكار جديدة، لقد فازوا بالدوري وأقصوا صن داونز قبل قدومي، لذا كان عليهم الاقتناع أنهم فريق قوي، قلت لللاعبين أنهم فازوا بالدوري وعليهم استغلال المباريات المتبقية لبناء أنفسكم لدوري أبطال أفريقيا