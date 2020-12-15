شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي يدافع عن ميدو: «الخطيب اسطورة ولوشفت حسن شحاتة هتصور معاه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، إن قناة الزمالك هاجمته بسبب تصريحاته عن عودة الدوري الممتاز، من جديد، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا.

وأضاف هشام حنفي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«قلت بالحرف الواحد، إن الدوري سيعود غصبا عن الكل، لأن الدولة تريد ذلك، وفسرت تصريحاتي بأني أقصد الزمالك ولذلك تمت مهاجمتي».

وتابع:«كنت أعمل بحرية مطلقة في قناة الأهلي، وبمنتهي الروح الرياضية، وكنت دائما أدعو لنبذ التعصب وعدم مهاجمة الندية الأخرى، ومحمود طاهر رئيس الأهلي السابق لم يضع لي سياسة معينة أو فرض على نظاما معينا، وهذا يحسب له».

قال هشام حنفي، إن أحمد حسام ميدو لم يقصد إستفزاز جماهير الزمالك عند إلتقاط صورة تذكارية مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي.

وأضاف حنفي محمود الخطيب اسطورة ولوشفت حسن شحاتة هتصور معاه، وما فعله ميدو ليس عيبا«.

وأكمل:«أحمد حسام ميدو، أرد إيصال رسالة معينة للجماهير وهى أن زمن التعصب انتهى، ولكن البعض استغل هذه الصورة بشكل سيئ وهاجمه بسببها».