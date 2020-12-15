شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يكشف سبب كثرة إصابات الرياضيين بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمود عبدالمجيد، أخصائي الأمراض الرئوية في مصر، إن الرياضي يمكنه ممارسة الرياضة في مكان عزله إذا لم يظهر عليه الأعراض.

وأضاف الدكتور محمود عبدالمجيد، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن هناك نسبة كبيرة من الرياضيين لايراعوا البروتوكولات الطبية وهو ماتسبب في إصابتهم بالفيروس التاجي لعدة مرات.

وتابع :«80% من مصابي كورونا حول العالم لاتظهر عليهم أعراض كورونا، والكثير من الأطباء والممرضين تعرضوا للإصابة بكورونا، ولذلك نعمل على جلب لقاحات كورونا من عدد من الدول، وليس من مكان واحد، والأولوية دائما للأطباء ثم لكبار السن والحوامل لن يحصلوا على التطعيم لأنه لم يتم تجربته عليهن».

وأتم :«أنا أنتمي للزمالك، ومتفائل جدا بما يحدث حاليا، وأتمنى عودة الفارس الأبيض لزمن الفن والهندسة والتتويج ببطولة الدوري لأنها الأقوى والأفضل».