شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة : إبنى في منتخب الشباب ومسألتش عنده كورونا ولا لأ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده ان نجله مصطفي لاعب ضمن صفوف منتخب الشباب المتواجد حاليا في تونس والذي تعرض لازمة كبيرة ضربت صفوف الفريق بإصابة 13 لاعبا بفيروس كورونا. وقال وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية مع عمرو أديب: نجلي مصطفي لاعب بصفوف منتخب الشباب ومسألتش هل اصيب بكورونا ولا لأ؟ واكد وزير الرياضة ان جميع اللاعبين عنده ولاد مصر وولاد مصر اهم من نجله . الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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