شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي:عندي استعداد اروح تونس جري عشان اجيب ولاد مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رسالة لاسر لاعبي منتخب الشباب المتواجدين حاليا في تونس وجمهور الكرة المصرية على استقرار الأوضاع داخل بعثة المنتخب في تونس. وقال وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية مع عمرو أديب: مستعدين لاي سيناريو ومنتظرين نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الفريق منذ ساعات واكد: لو لزمالأمر لارسال طائرة طبية خاصة لنقل لاعبي المنتخب المصري سننسق مع وزير الطيران وسنرسل الطائرة فورا لان سلامة اللاعبين اهم من أي مباريات وبطولات وقال: مستعد اروح تونس جري لوحدي عشان اجيب ولاد مصر سالمين. الوضع في مصر

اصابات 121,575

تعافي 104,875

وفيات 6,920

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