شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال: باتشيكو وموسيماني معندهمش فكرة ومش فاهمين حاجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد رضا عبدالعال نجم الزمالك والاهلي السابق التضخيم الإعلامي والجماهير في مدربا الأهلي والزمالك موسيماني وباتشيكو واكد عبدالعال :باتشيكو وموسيماني معندهمش فكرة ومش فاهمين حاجة وقال: لو باتشيكو كان ركز دقيقة واحدة في مباراة قمة القرن كان فاز على الأهلي لكنه كان فرحان جدا بالتعادل. وطالب عبدالعال الجماهير بالتفكير والتقييم بمنطق للمدربين وخصوصا موسيماني وباتشيكو مؤكدا ان الاهلي والزمالك يفوزون بالمباريات بمجهود اللاعبين وخوف الأندية الأخري. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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