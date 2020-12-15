شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يختار «الشرائع».. ويفسد أفراح الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فضلت إدارة نادي الاتحاد ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع على ملعب رديف الجوهرة لإقامة مباريات الفريق الاتحادي خلال فترة صيانة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، التي تستمر حتى 12 من شهر يناير 2021. واعتمدت لجنة المسابقات إقامة مباراتي الاتحاد أمام الرائد (الإثنين) القادم، وضمك (السبت) 9 يناير القادم على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، بناء على خطاب تلقته رابطة الدوري السعودي للمحترفين من قبل الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد، الذي طالب بإقامة مباريات فريقه على ملعب الشرائع، وتمت مخاطبة مكاتب القصيم وعسير وجدة بالتعديل الذي تم اعتماده بإقامة مباريات نادي الاتحاد بالشرائع، رغم جاهزية ملعب رديف الجوهرة بجدة، لحين انتهاء أعمال الصيانة باستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

من جهة أخرى، أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من نادي الاتحاد، أن مدافع الفريق أحمد حجازي ليس مهدداً بالإيقاف، مبيناً أن الإنذار الذي حصل عليه في مباراة الشباب الماضية يعتبر الإنذار الثاني له بعد أن نال إنذاراً في مواجهة القادسية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى أن الإيقاف لأي لاعب بسبب الإنذارات حينما يحصل على أربعة إنذارات، مطالباً الجماهير الاتحادية بعدم الانسياق خلف الشائعات التي تهدف لزعزعة استقرار الفريق، الذي يسير بثبات نحو المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

من جانب آخر، يضع المدرب كاريلي اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مواجهة الوحدة بعد غد (الخميس)، ضمن دور (16) في مسابقة كأس الملك، إذ سيجري مناورة كروية اليوم (الثلاثاء) سيركز من خلالها على تنفيذ بعض المهمات الفنية والجوانب التكتيكية واعتماد العناصر الأساسية التي سيلعب بها المباراة، والتي يطمح من خلالها كاريلي قيادة فريقه للفوز والتأهل لدور الثمانية في بطولة كأس الملك.

وفي مكة المكرمة، رفض المدير الفني لفريق الوحدة ايفون فييرا منح اللاعبين راحة عقب فوزهم المهم والمستحق على الهلال بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، إذ خضع اللاعبون مساء أمس لحصة تدريب استعدادا لمواجهة الاتحاد بعد غد (الخميس) في دورالـ 16 من كأس الملك. وطالب فييرا كافة اللاعبين بنسيان انتصارهم على الهلال والتفكير في مواجهة الاتحاد، التي تتطلب تركيزا عاليا في الأدوار المهنية داخل الملعب وعدم التهاون أمام الخصم، الذي يمتلك عناصر جيدة ويعد من أقوى فرق السعودية، في حين يواصل الجهاز الطبي عمل برنامج تأهيلي للثلاثي المهاجم يوسف نيكاتي، والبرازيلي لويس جستافو، وعبدالله الحافظ لتجهيزهم للمواجهة.