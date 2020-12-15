الشقردية: رازفان سبب خسارة الوحدة

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جدة - خالد شويل - ألقت الجماهير الهلالية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اللوم على مدرب الفريق رازفان، بعد خسارة الفريق من أمام الوحدة، ضمن الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تعد هي الخسارة الأولى للفريق في الدوري لهذا الموسم، حيث رأت بأن رازفان لم يتعامل مع المباراة بالشكل المطلوب، مشيرة إلى أن هناك عدة أسباب لهذه الخسارة، ولكن السبب الرئيسي هو البداية الخاطئة من المدرب في التشكيلة الأساسية، وذلك بوضعه أوراقاً مهمة وعلامة فارقة في الفريق على دكة البدلاء أمثال (الشهراني، كويلار، فييتو)، كما وجهت اللوم على الثنائي (قوميز، خربين) على إضاعتهما للفرص السهلة وعدم التعامل معها بكل جدية، ورغم الخسارة إلا أن الجماهير الهلالية أكدت أن الفريق قدم أداءً جيداً وخلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل، ولكن لم يوفق في التسجيل وهذا هو حال كرة القدم، والملاحظ للمشهد الهلالي بعد الخسارة، رغم أن المحللين أكدوا أن هناك سوء تقدير من قبل حكم المباراة لبعض اللقطات التي عرضت بعد المباراة لصالح الهلال، إلا أن العتب واللوم اتجه إلى مدرب الفريق رازفان وبعض اللاعبين الذين أهدروا فرصاً كبيرة وعديدة أمام المرمى الوحداوي، وبلا شك هذا التوجه من قبل الجماهير الهلالية لفريقهم يدعو إلى معالجة الأخطاء السلبية التي حدثت من قبل المدرب واللاعبين في المباراة، أما التوجه إلى التحكيم وجعله شماعة للخسارة فإن ذلك يعد خطأً فادحاً، لأن السلبيات والأخطاء التي وقع بها الفريق إذا لم تعالج فإنها ستبقى مع الفريق في المباريات القادمة.

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