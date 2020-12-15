شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحي.. مصدر أمان القدساويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أشادت جماهير نادي القادسية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأداء حارس الفريق الأول لكرة القدم فيصل مسرحي، الذي قدم مستويات أكثر من رائعة منذ انطلاق منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وساهم مسرحي في وصول الفريق للنقطة الـ13 في المركز السادس في سلم الترتيب، كان آخرها الفوز على فريق العين (2-1) ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري. وأبدت الجماهير القدساوية سعادتها بما يقدمه الحارس فيصل مسرحي من أداء مميز خلال منافسات الدوري، إذ أصبح يشكل مصدر أمان للجماهير القدساوية في مركز الحراسة. واتفق معظم مشجعي نادي القادسية على اعتبار فيصل مسرحي رجل مباراة القادسية والعين التي انتهت بفوز القادسية. وقال شبيب بن راشد، عبر حسابه في تويتر: «ألف مبروك الفوز لجماهير نادي القادسية، مباراة الفريق مع العين إبداع وتطور وتناغم بين اللاعبين وعلى رأسهم الحارس المبدع فيصل مسرحي». يذكر أن إدارة نادي القادسية برئاسة مساعد الزامل الرئيس السابق للنادي، جددت عقد الحارس فيصل مسرحي حتى عام 2023.



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