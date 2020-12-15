شكرا لقرائتكم خبر عن ويلتون نجم الجولة 9 في استفتاء «سبورت فور أوول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصد قناص الملك الشرقاوي، ويلتون سواريز، جائزة أفضل لاعب في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، ضمن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» بحصوله على أعلى نسبة تصويت 39%، بعد أن رجح الخبراء الإعلاميون الرياضيون كافة، البرازيلي، بمنحه 16 بطاقة ترشيح من أصل 20، بنسبة 32%
ومنحه جمهور الشبكة المشاركون في الاستفتاء 361 صوتاً فقط، من إجمالي 3053، بنسبة 7%، ليتفوق صاحب هدف الفوز للشارقة على الوصل في الوقت القاتل، على جناح الجزيرة المتألق عبدالله رمضان، الذي حل ثانياً ب31%، جمع معظمها من تصويت الجمهور 1184 من 3053 مشاركاً، بنسبة 23%، بينما تحصل على 4 بطاقات ترشيح فقط من الخبراء بنسبة 8%.
وفي فئة أفضل حارس، غرد علي خصيف حارس فخر العاصمة، بعيداً في صدارة ترتيب الاستفتاء، بعدما حصد أعلى نسبة ب49.1%، مقسمة ما بين 21.1% من الجمهور، و28% من الخبراء.
أما عن أفضل قضاة الملاعب في مباريات الجولة التاسعة، فقد اختار جمهور وخبراء شبكة سبورت فور أوول، كلاً من سلطان محمد صالح في المركز الأول ب68%، بعد تميزه في إدارة قمة العاصمة، بين الجزيرة والوحدة، وفي الوصافة، محمد عبيد خادم (حتا وبني ياس) ب22%، بينما حصل على المركز الثالث ب10%، الحكم أحمد سالم خلفان، الذي أدار ديربي الساحل الشرقي بين خورفكان واتحاد كلباء.
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