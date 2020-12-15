شكرا لقرائتكم خبر عن الهولندي فان مارفيك يعود لتدريب منتخب الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعود الهولندي بيرت فان مارفيك، وصيف مونديال 2010، لتدريب منتخب الإمارات للكرة ، بعدما أعلن الاتحاد أمس التوصل إلى اتفاق للتعاقد معه،عبر حسابه في «تويتر» أنه توصل إلى اتفاق معه وسيتم إكمال إجراءات التعاقد بشكل رسمي فور وصوله إلى الدولة خلال الأيام المقبلة.

وكان «الخليج الرياضي» أشار أمس الأول إلى أن مارفيك سيعود إلى تدريب المنتخب بعد أن فضل مسؤولو الاتحاد تولي المدرب الهولندي القيادة الفنية للمنتخب على حساب المدرب الوطني مهدي علي، وذلك عقب فشل التعاقد مع الكرواتي زوران.

وكان فان مارفيك أقيل من منصبه مطلع ديسمبر 2019 بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كأس الخليج «خليجي 24» في الدوحة، وعُيّن بدلاً منه الصربي إيفان يوفانوفيتش، قبل أن يتم إقالة الأخير بعد 4 أشهر من توليه المهمة، بالرغم من أنه لم يخض مع المنتخب أية مباراة.

ودامت رحلة مارفيك الأولى مع الإمارات أقل من 9 أشهر، بعد تعيينه خلفاً للإيطالي البرتو زاكيروني الذي أوصل المنتخب إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019 على أرضه.

ويعاني منتخب الإمارات في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث يحتل المركز الرابع في مجموعته بفوزين وخسارتين، يملك 6 نقاط مقابل 11 لفيتنام و9 لماليزيا و8 لتايلاند، وتتبقى ل«الأبيض» 4 مباريات بدءاً من مارس المقبل، إذ يستضيف منتخب ماليزيا، ثم يحل ضيفاً على إندونيسيا، ثم يستقبل تايلاند وفيتنام على التوالي.