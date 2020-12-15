شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته للطلائع فى الأسبوع الثانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان بقيادة سامى الشيشينى، تدريباته بمعسكره فى القاهرة لمواجهة فريق طلائع الجيش بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، والتى تقام غداً الأربعاء على ملعب السكة الحديد، حيث يطمح أبناء الشيشينى إلى مواصلة العروض القوية والمفاجآت بعد الفوز فى الجولة الأولى على إنبى بهدف نظيف.

من جانبه، كشف الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، عن عدة إصابات ضربت أبناء الجنوب بعد مباراة الجولة الأولى التى فاز فيها أسوان على إنبى بهدف نظيف، وقال عبد الغفار فى تصريحات خاصة، أن عمر رضوان حارس مرمى الفريق، تعرض للإصابة بتمزق فى العضلة الأمامية خلال مباراة فريقه مع إنبى وسيغيب بسببها لمدة أسبوع، كما يفتقد أسوان أيضاً لجهود عمرو ناصر بعد ترضه لجزع فى الرباط الداخلي للركبة خلال نفس المباراة ليغيب هو الآخر لمدة أسبوع ، وأضاف عبد الغفار أن محمود صلاح لاعب أسوان تعرض هو الآخر للتمزق فى العضلة الخلفية وسيغيب لمدة 5 أيام.

ويستعد أسوان لمواجهة نظيره طلائع الجيش الأربعاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر مسابقة الدورى العام فى نسخته رقم 62.

من جهته، أعرب سامى الشيشينى، المدير الفنى لأسوان، عن سعادته بعد حصد أول ثلاث نقاط فى الدورى مع أبناء الجنوب فى الاختبار الأول له بشكل رسمى مع الفريق، وقال الشيشينى: كرم من عند ربنا انى أحصد النقاط الثلاثة لسه مجمعين الفريق فى 25 يوم، حوالى 25 لاعب، أغلبهم مكانش بيلعب مع فريقه، وكل الأندية طمعانة فينا، واشتغلنا فى حدود إمكانياتنا اشتغلنا على تضييق المساحات مع إنبى وحسم الهدف وتغلبنا على واحد من أفضل المدربين فى الدورى، وتغيير هيثم كان كرم من ربنا وأحيى اللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الإدارة ربنا كرمنا بثلاث نقاط نبنى عليهم فى المرحلة المقبلة.

وأضاف، "كان فى لاعيبة لازم تتباع عشان نقدر نكمل، لم يتبقى معنا سوى 8 لاعبين واشتغلنا عليهم وضمينا صفقات جديدة، المباراة القادمة مع الطلائع ومش هريح عندى ماتش ودى بكرة مع الانتاج، لازم تبقى مأهل كل اللاعيبة اللى عندك لأن ممكن فى ثانية تتفاجئ بإصابات كورونا أو يجيلك إجهاد، شغلى كله لازم احترم الخصم."

واختتم: مباراة إنبى صفحة واتقفلت ولازم اشتغل كأنهم مش موجودين من بداية الموسم كل الفرق طمعانة فى أسوان.