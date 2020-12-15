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تحت 7 سنين.. تالين أحمد صبري تفوز بذهبية كأس مصر في الجمباز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الطفلة تالين أحمد صبري على الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2020/2021 للجمباز الفني آنسات تحت سبع سنوات.

 

وقالت نسرين حسن والدة تالين، أن ابنتها ظلت شهر ونصف في معسكر تدريب، تتمرن 5 أيام في الأسبوع بمعدل 4 ساعات كل يوم، مضيفة: إن التمارين لم ثؤثر بالسلب على دراستها، فهي تحصل على أعلى الدرجات.

 

وأكدت أن تالين سوف تشارك في بطولة أخرى  للجمباز في فبراير المقبل.

 

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