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شكرا لقرائتكم خبر عن تحت 7 سنين.. تالين أحمد صبري تفوز بذهبية كأس مصر في الجمباز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصلت الطفلة تالين أحمد صبري على الميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للموسم الرياضي 2020/2021 للجمباز الفني آنسات تحت سبع سنوات.
وقالت نسرين حسن والدة تالين، أن ابنتها ظلت شهر ونصف في معسكر تدريب، تتمرن 5 أيام في الأسبوع بمعدل 4 ساعات كل يوم، مضيفة: إن التمارين لم ثؤثر بالسلب على دراستها، فهي تحصل على أعلى الدرجات.
وأكدت أن تالين سوف تشارك في بطولة أخرى للجمباز في فبراير المقبل.
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