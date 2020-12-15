شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من احتفالية شوبير بثلاثية الأهلى وسط حضور رموزه وأعضاء المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص العامرى فاروق نائب رئيس النادى الأهلى على توجيه الشكر لحارس مرمى الأهلى الأسبق والإعلامى الحالي أحمد شوبير بعد استضافته لأعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى، بالإضافة لعدداً من رموز النادى بمنزله عقب الثلاثية التاريخية الذى توج بها الأهلى مؤخراً، وكتب فاروق: " شكرا كابتن شوبير على الدعوه الكريمه لعائلة الاهلى ودايما متجمعين فى الخير"، كما نشر أكثر من صورة تضمنتها تلك الجلسة في ضيافة كابتن أحمد شوبير.



العامرى فاروق يوجه الشكر لـ شوبير





وحرص الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى الأهلى الأسبق، ومنتخب مصر على الاحتفال بثلاثية الأهلى الأخيرة فى ليلة حضرها رموز النادى الأهلى ورئيس مجلس إدارته محمود الخطيب، بالإضافة لرئيس النادى الأسبق حسن حمدى، مع مجموعة من أعضاء مجلس إدارة النادى كما ظهر خلال الصور الذى نشرتها رانيا علوانى عضو مجلس الإدارة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام.



الكابتن محمود الخطيب بين الحضور

وعلقت عليها : " ليلة في حب الأهلي، شكرا كابتن شوبير علي التجمع الدافئ والاحتفال معا بنادينا الحبيب وسط رموز و محبين النادى".



صورة لجميع الموجودين بضيافة شوبير

من ناحية أخرى كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى سيرفض فى الوقت الحالى التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لقب نادى القرن الأفريقي، خاصة أن الرؤية ليست واضحة داخل القلعة البيضاء حتى الآن، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى قدم شكوى ضد الزمالك فى المحكمة الاقتصادية، واستخدم حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادى القرن الأفريقي، والمحكمة أجلت الحكم للثالث من يناير المقبل".