"هديتك للخطيب قدمت الموسم الأفضل في تاريخها" .. كهربا يوجه رسالة لمرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي رسالة إلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق عقب تتويجه مع الفريق الأحمر بالثلاثية.

وفاز كهربا مع الأهلي ببطولة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا عقب سنة من انتقاله للزمالك بعد مروره بتجربة احتراف قصيرة في البرتغال.

وقال كهربا " مرتضى منصور قال إننى هديته للخطيب للتقليل مني لأقدم أفضل موسم في حياتي وأتوج بالدوري وبطولة أفريقيا للمرة الأولى في مشواري بالإضافة لبطولة كأس مصر".

وأضاف كهربا " تعرضت لحملات تشويه وتضخيم لأي شيء أقوم به من بعض الجماهير المنتمية لنادي الزمالك".

وأنهى " رغم كل هذه الحملات قدمت السنة الأفضل لي كروياً وساهمت مع الفريق في التتويج بثلاث بطولات".