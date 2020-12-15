موسيماني يكشف.. كيف يتعامل مع كهربا وأفشة والشحات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، صعوبة التحكم في إدارة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق، مشيرا إلى أن محمد مجدي أفشة وحسين الشحات يحبان الشعور بالحب.

وقال موسيماني، في لقاء مسجل مع برنامج "صاحبة السعادة" تم بثه عبر قناة "DMC": "ليس من السهل التحكم في إدارة محمود كهربا أو التحكم فيه، لكنه شخص جيد ولاعب مميز ويحتاج لاهتمام خاص".

وأضاف: "أتعامل مع كهربا مثلما أتعامل مع أولادي، حيث أعلم جيدا متى أكون عنيفا معه ومتى أكون طيبا، لكني أحبه وأفهمه".

وأكمل: "لم أسمع ما كان يقوله لي بعد هدف أفشة في نهائي إفريقيا، لكنه بالتأكيد كان يقول أمرا جيدا، وكنت أرد عليه قائلا (أوك أوك) حتى يعود للمباراة".

وتابع: "محمد مجدي أفشة وحسين الشحات يريدان أن تشعرهما بأنك تحبهما وقريب منهما، وهذا ما فعلته معهما".

وأتم قائلا: "أفشة لاعب موهوب، لم أقم بتعليمه كرة القدم لكن تعاملت معه من الناحية النفسية، لكن لا يجب أن أكون عنيفا معه في كل الأوقات لأنه لا يتحمل هذا مثل محمد الشناوي وعمرو السولية على سبيل المثال".