"زى والدتي" .. كهربا يكشف مواصفات فتاة أحلامه وأسباب فسخ خطوبته بابنة الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال محمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي إن كل ما يثار عن حياته خارج الملعب عار تماماً من الصحة كاشفاً عن مواصفات فتاة أحلامه.

وطاردت الشائعات كهربا حول علاقته النسائية وزواجه وهو ما نفاه اللاعب قائلا :" الأكاذيب تطاردني لمجرد ممنارسة حياتي بشكل طبيعي كأى إنسان خارج الملعب".

وفسر " أنا أخرج بشكل طبيعي مع أصدقائي ، أسافر وأظهر في أماكن عامة يتواجد فيها أخرين لم أفعل شيئاً مشيناً أو أتزوج من قبل ".

وحول أسباب فسخ خطوبته بشدوي عصام الحضري رد كهربا " مافيش نصيب".

وأكمل " عائلة الحضري محترمة قابلت شدوى أثناء قيام عائلة الحضري بمناسك العمرة في السعودية وتقدمت لها حتى انفصلنا ".

ورداً على سؤال حول مواصفات فتاة أحلامه قال كهربا " أتمناها زى والدتي، طيبة وبنت أصول ومحترمة وتحافظ عليا".

وارتبط كهربا سابقاً بنورهان شقيقة الفنانة إسراء عبد الفتاح وشدوى عصام الحضري .