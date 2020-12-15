محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميًا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الاثنين 14 ديسمبر 2020. بعد الانتقال للمرحلة الثالثة.. حرمان 6 أندية بالبريميرليج من جماهيرها بسبب كورونا غزل المحلة يحصد نقطته الأولى في ظهوره الأول بالدوري أمام سموحة 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بريميرليج فرانس فوتبول تكشف عن تشكيل الأحلام لأفضل لاعبي التاريخ إجراءات احترازية مشددة في مونديال اليد الزمالك يهزم شباب النادي بخماسية وديًا استعدادا لبيراميدز اتحاد الكرة يكشف ملعب مواجهة طلائع الجيش والزمالك مستند.. اتحاد الكرة يعلن رسمياً ملعب مباراة الأهلي وغزل المحلة قرعة دور الـ16.. كيف علقت أندية أوروبا على مواجهاتها بالأبطال؟ أزمة منتخب الشباب.. كورونا يضرب الفراعنة و"الشكوك" تحوم حول نتيجة المسحة قرعة دور الـ32 بالدوري الأوروبي.. مواجهة سهلة لتوتنهام.. ويونايتد يصطدم بريال سوسيداد صدامان ينتظران النني وكوكا أمام بنفيكا وأيندهوفن في دور الـ 32 للدوري الأوروبي قرعة دور الـ16 لدوري الأبطال.. ليفربول يواجه لايبزيج.. ومواجهة صعبة لبرشلونة

كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الاثنين.. كورونا يضرب منتخب الشباب.. وقرعة دور الـ16 لدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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