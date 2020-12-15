أكد هشام حنفي، لاعب الأهلي السابق، أن المشير طنطاوي رئيس نادي حرس الحدود السابق كان يريد إقامة مباراة اعتزال له لكنه رفض.
وقال هشام خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "في نهاية مسيرتيالكروية كنت أريد إقامة مباراة اعتزال لي أمام الأهلي لكن رأيت تجاهل".
وأكمل: "المشير طنطاوي كان رئيس حرس الحدود حينها كان يريد إقامة مباراة اعتزال أمام الأهلي، انتظرتهم كثيرا ولم يأتي ردمنهم، وكان يريد تنظيم مباراة أمام الزمالك لكني قلت له مينفعش.. لن أقيم مباراة اعتزال".
وتابع: "لعبت 4 سنوات في حرس الحدود، وكنت أتمنى أن يكون الأهلي طرف في مباراة اعتزالي، لكن لم يرد علي أحد". وأتم: "أغضب من رد فعل الجماهير في بعض الأحيان خاصة وأنهم لا يعرفون تاريخي مع الأهلي".
كانت هذه تفاصيل خبر هشام حنفي: رفضت طلب "المشير طنطاوي" بإقامة مباراة اعتزال بعد تجاهل الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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