محمود أبوالدهب : " الزمالك كعبه عالي على بيراميدز "

أكد محمود أبوالدهب نجم الاهلي السابق أن لاعبو الزمالك على قدر المسؤولية وهذا ظهر خلال مباراة المقاولون العرب ونجحوا قى تحقيق الفوز بأقل مجهود.
وقال أبو الدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "الزمالك كعبه عالي على بيراميدز ودائما يحالفه التوفيق فى هذه المواجهات ولاعبي الفريق الأبيض قادرين على تقديمالفوز فى هذه المباراة".
واضاف: "هناك عدم تجانس بين لاعبي بيراميدز إلى جانب عدم ظهور نجوم الفريق بمستواهم أمام الاتحاد السكندري ورمضان صبحي لم يقدم أداء مميز وشريف إكرامي سيعود لمستواه فى المباريات المقبلة".
أكد محمود أبو الدهب نجم الأهلي السابق أنجميع الفرق الصاعدة حديثا ظهرت بشكل جيد خلال الجولة الاولى من مباريات الدوري العام.
وقال أيوالدهب فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "اذا لم ينجح بيراميدز فى اعادة ترتيب اوراقه مبكرا فانه سيجد صعوبة فى إيجاد مركز متقدم هذا الموسم بالدوري والاتحاد السكندري قدم أمامه مباراة مميزة للغاية".
وأضاف: "الإسماعيلي لن يظهر بشكل سييء مثلما ظهر فى الموسم الماضي وابرم صفقات مميزة وسيقدم أداء جيد".
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