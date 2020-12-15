أحمد مصطفي: مرتضي منصور زرع الفتنة بين القطبين ولم أشكو فاروق جعفر

أكد أحمد مصطفي عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك أن دورهم مساعدة لجنة الكرة مشددا على أن رأيهم استشاري فقط. وقال مصطفي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "كنت على اختلاف مع مجلس الإدارة ومرتضي منصور زرع الفتنة بين القطبين ولكن الحمدلله ربنا نجانا بسبب الإهانات التى كنا نتعرض لها". بسبب الإهانات التى كنا نتعرض لها". وأضاف: "لم أدخل نادي الزمالك فى وجود مرتضي منصور ولكن الآن دخلت من أجل مساعدة النادي عن طريق لجنة الحكماء". أكد أحمد مصطفي عضو لجنة الحكماء بنادي الزمالك أن فاروق جعفر ابن من أبناء القلعة البيضاء ولم يحدث شكواه لوزير الشباب والرياضة. جعفر ابن من أبناء القلعة البيضاء ولم يحدث شكواه لوزير الشباب والرياضة. وقال مصطفي فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "فاروق جعفر أنا الى مربيه داخل نادي الزمالك ولم يحدث أنني تقدمت بشكوة ضده لأشرف صبحي وزير الرياضة". وأضاف: "نسعي خلال الفترة المقبلة لعودة الانضباط والأخلاق مرة أخري إلى الزمالك واللاعبين قادرين على إسعاد الجماهير هذا الموسم".

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