جمال محمد علي يكشف موعد ظهور نتيجة المسحة الثانية لمنتخب الشباب

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه لا توجد أعراض على اللاعبين المصابين بالكورونا فى منتخب الشباب.

وقال جمال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "نتيجة المسحة الثانية ستظهر فى الساعة الواحدة صباح الغد وفى ضوء النتيحة سنتخذ

القرار المناسب وهناك تنسيق مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة".

وأضاف: "الأهم بالنسبة لنا جميعا صحة منتخب الشباب والمباراة لا تهمنا ولم نستعجل فى اتخاذ قرارات لحين معرفة نتيجة المسحة الثانية".

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم التنسيق مع اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بان هناك طائرة خاصة فى حال العودة لمصر.

وقال جمال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "جميع الأمور مستقرة بين جميع أفراد بعثة منتخب الشباب واللاعبين المصابين لا يشعرون بأى أعراض وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية يتواصل معنا".