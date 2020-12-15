أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريق غزب المحلة اكتسب ثقة بسبب تراجع الفريق السكندري إلى الخلف بعد تسجيل الهدف. فريق غزب المحلة اكتسب ثقة بسبب تراجع الفريق السكندري إلى الخلف بعد تسجيل الهدف. وقال فرج فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "غزل المحلة اكتسب ثقة كبيرة بسبب تراجع سموحة إلى الدفاع بعد تسجيل الهدف إلى جانب إهدار فرص عديدة والتوفيق تخلي عن الفريق وكان هناك استرخاء زائد". عديدة والتوفيق تخلي عن الفريق وكان هناك استرخاء زائد". وأضاف: "تحدثت مع أحمد سامي عقب نهاية المباراة وأكد لى أنه مستاء من أداء اللاعبين والنتيجة إلى جانب بعض أخطاء لاعبي سموحة". أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريق غزل المحلة سيترفع مستواه بعد 3 أو 4 أسابيع من بطولة الدوري. وقال فرج فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "معظم أندية الدوري لم تقدم أداء جيد خلال الجولة الأولى ومنها فرق كبيرة ولكن سيراميكا واسوان قدموا مباريات كبيرة". وأضاف: "سموحة سيواجه صعوبة فى مباراة الاتحاد المقبلة واللقاءات بيننا لا يكن التنبؤ بالنتيجة على الإطلاق ونأمل فى تحقيق الفوز". فريق غزل المحلة سيترفع مستواه بعد 3 أو 4 أسابيع من بطولة الدوري. وقال فرج فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "معظم أندية الدوري لم تقدم أداء جيد خلال الجولة الأولى ومنها فرق كبيرة ولكن سيراميكا واسوان قدموا مباريات كبيرة". وأضاف: "سموحة سيواجه صعوبة فى مباراة الاتحاد المقبلة واللقاءات بيننا لا يكن التنبؤ بالنتيجة على الإطلاق ونأمل فى تحقيق الفوز".

كانت هذه تفاصيل خبر فرج عامر: الثقة الزائدة سبب تعادل سموحة أمام المحلة ومواجهة الاتحاد صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.