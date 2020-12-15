موسيماني يكشف كواليس مفاوضات الأهلي معه

كشف بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي، عن كواليس مفاوضات تدريبه للقلعة الحمراء.

وتولى موسيماني القيادة الفنية للنادي الاهلي عقب رحيل السويسري رينيه فايلر عن تدريب الفريق.

وقال موسيماني خلال تصريحات تليفزيونية، "

حينما تواصل معي النادي الأهلي هاتفياً لم أرد في البداية".

وأضاف " أردت التأكد من أن النادي الأهلي هو من يفاوضني، فأجريت مكالمة

فيديو لأتأكد ممن يحدثني فوجدته أمير توفيق مدير التعاقدات وبعد ذلك الأمور تمت بسلاسة".

وأشار " الزمالك كان يفاوضني في فترة سابقة، وكذلك ارتبط اسمي بتدريب الوداد المغربي".

يذكر أن بيتسو موسيماني قاد الأهلي للتتويج بالدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.