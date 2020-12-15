اللجنة الاولمبية تنعي وفاة محمد البرتقالي

نعى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، وفاة محمد البرتقالي زوج الإعلامية منى عبدالكريم عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); ويعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

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