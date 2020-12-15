شكرا لقرائتكم خبر عن أساتذة الكيك بوكسينج يحصدون الميداليات الذهبية وكأس بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد مدربوا مصر للكيك بوكسينج الميداليات الذهبية وكأس بطولة الجمهورية للأساتذة والتي نظمها الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج على ملاعب نادي طلائع الجيش أمس

وشهدت بطولة الجمهورية للأساتذة كيك بوكسينج منافسة شرسة من جانب المشاركين في البطولة للفوز بالميدالية الذهبية وكأس البطولة

وقال محمد صبيح رئيس الاتحاد المصرى للكيك بوكسينج , إن تصفيات البطولة أفرزت أبطال ذات مهارات فنية وبدنية عالية سيتم اعدادهم على المستوى الدولى ، مشيرا إلى أن بطولة الأساتذة لمدربى مصر فوق 35 سنة وتحت 60 سنة والتى أقيمت لأول مرة بمصر والوطن العربى والشرق الأوسط , أفرزت ظهور أبطال للاساتذه على مستوى عالى من المهارات الفنية والبدنية . وسيشارك بعضهم فى البطولات العربية والدولية القادمة

وفاز بالميداليات الذهبية وكأس بطولة الاساتذة أبطال العالم السابقين الكابتن أحمد جمال والكابتن محمد خلف ، كما فاز كلا من الكابتن محمد عبد الله بحيرة والكابتن عمرو مصطفى شعبان والكابتن ايهاب منصور والكابتن شريف سيد أحمد والكابتن كريم محمد أحمد والكابتن محمد السيد عمر والكابتن محمد على أحمد اسماعيل والكابتن هلال السيد جبر والكابتن طارق صلاح الحلو والكابتن أيمن عامر والكابتن أشرف عادل والكابتن بكر إسماعيل والكابتن اسامة زين العابدين والكابتن شمس.

كما فاز فى مباريات السيدات الكابتن نورا محمد السيد والكابتن رشا محمود حداد واللتين انضما لفريق مدربى المنتخب للبنات كيك بوكس.

شارك فى تنظيم البطولة والاشراف على لجنة الحكام , الكابتن محمد الزعيم نائب رئيس الاتحاد والكابتن زينب مأمون الأمين العام للاتحاد والكابتن نورا أنور المشرف العام على البطولة والكابتن مريم يحى عضو مجلس الإدارة والكابتن إيهاب الطوخى رئيس لجنة المسابقات والكابتن نبيل النجدى المشرف العام على لجنة القتال المختلط والكابتن محمود بلياردو مقرر اللجنة والكابتن اسلام ابو قريش مدرب منتخب الشباب

وتشكلت لجنة الحكام من أحمد ابراهيم , محمود ابو الليل , مرفت فتحى , رامى تادروس , إسلام خالد , مصطفى القلينى , خالد فهمى , طارق منصور .