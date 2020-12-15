شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي لأهالي لاعبي منتخب الشباب: نهتم بسلامة أولادنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إن التواصل مستمر مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة والسفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس للاطمئنان على بعثة منتخب مصر للشباب وأنه تواصل مع ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب لمتابعة حالة المصابين بكورونا وهم 13 لاعبا والمدير الفني.



واكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة يسافر غدا إلى تونس للاطمئنان على البعثة وسيتم اتخاذ القرار المناسب حيال البعثة.



وتابع أن البعثة أجرت مسحة كورونا قبل السفر من القاهرة وكانت سلبية وأن قرار خوض مباراة ليبيا سيتحدد غدا حسب لائحة البطولة وأن كل الاحتمالات ممكنة بخصوص عودة البعثة من عدمه والأهم سلامة ولادنا.



وكشف صبحي تفاصيل اجتماع اليوم مع وزيرة الصحة للاستعداد لبطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر 2021 وهناك نظام صحي على أعلى مستوى منذ وصول الوفود إلى المطار وتم مراجعة كل الإجراءات الاحترازية وسيتوافد وصول البعثات من يوم 5 يناير وستخصص فنادق للبعثات الرياضية فقط.